Influencer sufre una terrible infección y no para de ir al baño

Cuando uno va a otro país, uno desea conocer la gastronomía típica del lugar, pero en ciertos casos, nos arriesgamos a sufrir una terrible infección, en especial cuando no tenemos un estómago fuerte.

Así lo vivió una influencer española, quien en uno de sus videos explicó que experimentó un momento terrible al visitar República Dominicana; fue tan intenso el padecimiento que no paraba de ir al baño. Te contamos qué fue lo que ocurrió.

¿Qué influencer agarró una terrible infección?

La Sofi (@sofi.desastre) es una creadora de contenido que en TikTok cuenta con más de 800 mil seguidores. En uno de sus recientes videos explica que durante su viaje a República Dominicana agarró una terrible infección, que le ha generado constantes visitas para ir al baño.

Entre lágrimas de desesperación, la influencer detalla que lleva encerrada en la habitación de hotel durante 2 o 3 días, en los cuales no puede salir a la calle porque tiene esa terrible sensación de evacuar. Por si fuera poco, dentro de poco tenía que hacer un viaje de 9 horas en avión.

Después de hacer el video, al regresar a su país y recuperarse estomacalmente, explica que fue algo complejo, ya que durante 3 días tenía fiebre, escalofríos y vómito, situación que la hizo sentir vulnerable, y que ahora siente un poco de pena por lo que subió a redes.

Incluso, recordó que al ir al aeropuerto, una señora le preguntó cómo seguía de su estómago, denotando que mucha gente había visto las imágenes. Aunque ya se siente mejor, pidió a su público que ya no le recuerden el video que hizo.

¿Qué es la diarrea del viajero?

Considerando lo que vivió la joven influencer al visitar República Dominicana, la terrible infección que contrajo podría ser la famosa “diarrea del viajero”, que aparece repentinamente cuando se consumen alimentos o bebidas contaminadas, además de tener los síntomas que ella presentó, que son necesidad urgente de ir al baño, deposiciones acuosas, calambres, náuseas, fiebre y vómito, según Mayo Clinic.

Es más común de lo que parece, pero en esos casos siempre se recomienda acudir a un médico, ya que se encargará de darte el tratamiento farmacológico y algunas recomendaciones de dieta para sobrellevar el malestar.