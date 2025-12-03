inklusion logo Sitio accesible
Logo-La-Granja-VIP
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
adn_header_824x291_01.png
Azteca UNO
Famosos
Nota

Muere famosa a los 46 años luego de luchar contra el cáncer de mama

Sus seguidores se encuentran totalmente consternados ante este hecho que la tuvo a la bailarina luchando durante diez años.

donyelle.png
X
Agustina Morán | Marktube
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

Donyelle Jones, quien fue la finalista de ‘So You Think You Can Dance´, murió a los 46 años. La triste noticia se dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram en el día de ayer.

“Hoy a las 8:34 a. m.,Donyelle Denise Wilson, hizo su transición. Esposa. Hija. Hermana. Amiga. Y una guerrera que le dio una paliza al cáncer cada día que estuvo aquí. Su espíritu nunca se apagó. Su corazón nunca se endureció. E incluso en la tormenta, nunca perdió la sonrisa. GIWMA”, decía la publicación.

¿De qué murió Donyelle Denidse Wilson?

Donyelle era bailarina de hip-hop y jazz, que apareció en la segunda temporada del reality de baile ‘SYTYCD’, que se emitió en 2006. Su talento la llevó a colocarse en el tercer lugar por lo que el podio se completó con Benji Schwimmer quien ganó la temporada y Travis Wall quedó en segundo lugar.

El fallecimiento de Donyelle Denise Wilson, se dio a casi diez años de que fuera diagnosticada con cáncer de mama en estado 3C. Esto luego evolución a cáncer de mama metastásico en estadio 4.

Una semana antes de que se diera a conocer el fallecimiento, hubo una publicación en la que se ve a Donyelle Denise Wilson, sentada en una silla con tubos en las fosas nasales.

“Hola a todos, soy Donyelle Denise. He llegado al punto en que he empezado a poner mis asuntos en orden. La mayoría de ustedes sabe que, en este momento, estoy en cuidados paliativos y he hecho todo lo posible para prolongar mi tiempo aquí en esta dimensión. En este punto me he rendido a lo que sea la voluntad de Dios”, dijo.

Así también manifestaba que su hígado ya no funcionaba pero que permanecía con la esperanza de una curación milagrosa.

“Soy audaz. Y tengo que creer que se puede lograr, pero también soy lo suficientemente consciente como para saber que he recibido diez años de milagros. ¿Qué más puedo pedir?”,le dijo a sus fanáticos.

Noticias de Famosos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×