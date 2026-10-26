"¡Fuera de peligro!”, Jorge Ortiz de Pinedo explica en exclusiva el estado de salud de Manuel “El Flaco” Ibáñez

Tras darse a conocer que la hospitalización de Manuel “El Flaco” Ibáñez estuvo relacionada con una reciente cirugía intestinal, Jorge Ortiz de Pinedo compartió en exclusiva la buena noticia sobre el estado de salud del actor y comediante. Por otro lado, se alegró por el estado físico de César Bono. ¿Por qué sigue en pausa el trasplante de pulmón de Jorge Ortiz de Pinedo? Esto respondió el productor, actor y comediante.