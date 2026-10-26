"¡Quien no ha entendido ya no va a entender!”, Ariadne Díaz enfrenta las críticas por su físico
Ariadne Díaz alzó la voz por las críticas que ha recibido en redes sociales y reflexionó sobre el impacto de las redes sociales en los rostros y los cuerpos.
En meses recientes, Ariadne Díaz ha sido blanco de críticas por su físico en redes sociales y, ante esto, la actriz puso sobre la mesa un debate que sigue dividiendo opiniones: el cuerpo femenino parece ser asunto de todos, menos de quien lo habita. La actriz aseguró sentirse cómoda con su cuerpo después de años de terapia y de un mayor conocimiento de sí misma. ¿Las redes sociales han idealizado los cuerpos y los rostros? Esto contó Ariadne Díaz.