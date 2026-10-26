¡Agresión a la feminidad!, Luz Elena explota por la broma de Kunno a Niurka en La Granja VIP

Víctor Landeros hizo el recuento de los mejores momentos de la octava Gala de La Granja VIP: las reacciones a la salvación de Mane y al show circense que presentaron los granjeros; Kunno, Fer, ‘Mono’ y Pablo serán Peones una semana más, Azalia se convirtió en la séptima expulsada de la Segunda Temporada del reality.

Además, el fuerte enfrentamiento entre Kunno, Pablo y Niurka; los reclamos a Julio tras nombrar a Bebeshita ‘Peona de Oro’, ‘La Resistencia’ analizó la salida de Azalia y la ‘travesura’ de Kunno a Niurka y a Julio. ¡Revive los mejores momentos de la Segunda Temporada de La Granja VIP del 25 de octubre 2026!