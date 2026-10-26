¿Una familia feliz? Lety Calderón revela cómo es la relación de sus hijos con Juan Collado

Lety Calderón apoya que sus hijos convivan con su padre Juan Collado ahora que el abogado está en México desde hace varios meses y, tan buena es la relación entre ellos que, Luciano compartió algunos momentos que ha pasado junto al abogado y la actriz. ¿Cómo lleva Lety Calderón la independencia de su hijo? Esto contó la consagrada actriz.