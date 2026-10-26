“No voy a discutir con una persona tan corriente”: Natalia Alcocer lanza FUERTE comentario contra esta Granjera

La tensión entre Natalia Alcocer y Manelyk continúa en La Granja VIP, luego del fuerte enfrentamiento que protagonizaron. Tras la discusión, Natalia dejó clara su postura y aseguró que no piensa seguir peleando con la influencer, pues considera que no vale la pena discutir con alguien a quien calificó de “corriente”.

“Qué oso”, habría expresado Natalia al referirse a la situación, dejando ver su rechazo a continuar con los intercambios de palabras. Sus declaraciones añaden un nuevo capítulo a la rivalidad entre ambas participantes, que siguen distanciadas después de su encontronazo. ¿Será este el final de sus diferencias o volverán a enfrentarse dentro de la competencia?