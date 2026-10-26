Kunno admite que le preocupa “estar funado” en La Granja VIP y destapa lo PEOR que hizo: “Estuvo fuerte” (VIDEO)

La eliminación de Azalia de La Granja VIP fue un golpe duro para su equipo y ya se están preguntando qué tal será su suerte en la semana 8. Y el que genuinamente está preocupado por todo lo que pasará, es Kunno, quien sospecha que el comentario que le hizo a Natalia Alcocer no le gustó al público y por eso podrían mandarlo otra vez al Duelo de Nominación. Además, piensa que si se salvó, fue porque había alguien más débil en la tabla, pero eso no borra la “funa” por sus declaraciones.