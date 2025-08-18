inklusion logo Sitio accesible
¡Aguas! ¿Envidia ‘de la buena’ o simplemente envidia? El psicólogo Román Hernández

Aunque sería común sentir envidia en alguna ocasión, el psicólogo Román Hernández profundiza sobre ese peculiar sentimiento y nos da consejos para superarlo. ¡Toma nota!

¿Existe la envidia ‘de la buena’? Aunque sería común sentir envidia en alguna ocasión, el psicólogo Román Hernández profundiza sobre ese peculiar sentimiento que podría no dejarnos avanzar y nos da consejos para superar estos sentimientos. ¡Toma nota!

