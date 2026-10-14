“Doble moral": Azalia y Mono Osuna NO entienden su rechazo en La Granja VIP, ¡pero advierten que habrá consecuencias!
Para los aliados de Manelyk está siendo difícil descifrar si están quedando mal en La Granja VIP, aunque ya tienen claro cómo portarse de ahora en adelante.
Para Azalia Ojeda y Mono Osuna, fue un golpe de realidad fuerte darse cuenta de que no están siendo prioridad en La Granja VIP Segunda Temporada y que el público parece tampoco aceptarlos del todo. En una plática con Fernando como castigo a ser los “rechazados”, los Granjeros aseguraron que, desde su perspectiva, no está mal ser frontales y confrontativos, pero si ese es el problema, de ahora en adelante se mantendrán al margen de todo y si les toca salir lo harán con tranquilidad.