¡Confía, atrévete, vive y no te abandones! Daniel Habif envía un mensaje urgente para las amas de casa
El escritor y conferencista, Daniel Habif, nos acompañó para dar un mensaje a todas las amas de casa y compartió los datos de sus próximas conferencias.
Esta mañana, el escritor y conferencista, Daniel Habif nos acompañó para subirnos el ánimo, la autoestima y nos empoderó, con una dinámica dirigida especialmente para las amas de casa. Además de compartir el particular mensaje, Daniel Habif contó dónde y cuándo son sus próximas presentaciones en la CDMX.