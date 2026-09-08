"¡Tengo que limpiar el nombre de mi mamá!”, la hija de Carmen Salinas pidió apoyo de la CNDH en su pleito con Saskia Niño de Rivera

En exclusiva, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, reveló que busca el apoyo de la CNDH para que investigue el caso que denunció civil y penalmente contra Saskia Niño de Rivera para que se aclare si la comunicadora cumplió con el protocolo que marca la ley cuando ingresó a un penal de la CDMX para entrevistar al presunto delincuente que puso en jaque el buen nombre de la primera actriz.

Reiteró que llegará hasta las últimas consecuencias en el caso legal aunque las denuncias no aparezcan. Su abogado advirtió que ya está tomando medidas contra los responsables por la probable pérdida de las denuncias que hizo la hija de Carmen Salinas en la Físcalía de la CDMX.