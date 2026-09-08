"¡Júzgame cuando me conozcas!”, Héctor Soberón rompe el silencio sobre su imagen marcada por polémicas del pasado

Héctor Soberón reconoció que no ha sido fácil lidiar con una imagen pública marcada por las polémicas del pasado. Situación que asegura, le ha generado ataques en redes sociales. El actor atribuye su alejamiento de la televisión a esta mala fama, pues le habría cerrado las puertas de algunas empresas. Héctor Soberón confesó que esta situación ha afectado su carrera, su vida personal y su economía.