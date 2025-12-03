inklusion logo Sitio accesible
¿Extrañan a Pablo Lyle en Mirreyes vs Godínez? ¡Lo dejaron claro!

Mientras Diana Bovio habló de la ausencia de Pablo Lyle en ‘Mirreyes vs Godínez’, Daniel Tovar bromeó sobre su suegro Adal Ramones en vísperas de su cumpleaños. Por su parte, Paola Montes habló de la posibilidad de volver a interpretar a María Antonieta de las Nieves, ahora en la serie de Ramón Valdés.

