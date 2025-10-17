¿Fabiola Campomanes revelaría en La Granja VIP lo que sucedió con Eduardo Capetillo Gaytán? Así reaccionó Biby Gaytán
Ahora que Fabiola Campomanes participa en La Granja VIP, Biby Gaytán fue cuestionada sobre la posibilidad de que se ventilara si sucedió algo entre su hijo y la actriz.
TV Azteca
Ahora que Fabiola Campomanes participa como granjera en La Granja VIP, Biby Gaytán fue cuestionada sobre la posibilidad de que la actriz ventilara si sucedió algo entre ella y Eduardo Capetillo Gaytán, tras los fuertes rumores que se desataron durante su participación en MasterChef.
Galerías y Notas Azteca UNO