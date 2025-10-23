inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡No quiero cargar todo esto!”, Federica Quijano revela por qué ‘destapó' su bisexualidad a los 54 años

Federica Quijano confesó por qué decidió hacer pública su bisexualidad a los 54 años, compartió que temía por la reacción de sus hijos y habló de sus detractores.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Federica Quijano confiesa por qué decidió hacer pública su bisexualidad a los 54 años y comparte que temía por la reacción de sus hijos, quienes ya son mayores de edad. Además, se pronunció sobre las críticas que ha recibido en redes sociales.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×