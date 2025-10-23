"¡No quiero cargar todo esto!”, Federica Quijano revela por qué ‘destapó' su bisexualidad a los 54 años
Federica Quijano confesó por qué decidió hacer pública su bisexualidad a los 54 años, compartió que temía por la reacción de sus hijos y habló de sus detractores.
TV Azteca
Federica Quijano confiesa por qué decidió hacer pública su bisexualidad a los 54 años y comparte que temía por la reacción de sus hijos, quienes ya son mayores de edad. Además, se pronunció sobre las críticas que ha recibido en redes sociales.
Galerías y Notas Azteca UNO