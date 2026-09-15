¡Trajes mexicanos estilizados! Checa esta imperdible pasarela con vestidos inspirados en las fiestas patrias
En el marco de las fiestas patrias, Kristal Silva presentó una increíble pasarela de vestidos mexicanos estilizados inspirada en distintos rasgos culturales.
Kristal Silva presentó una pasarela muy mexicana en Ponte Bonita, con trajes y vestidos mexicanos estilizados inspirados en varios estados de México, haciendo un homenaje a los principales productores de cada región, arquitectura y danza. ¡Imperdible!