"¡Siempre he sido muy arriesgado!”, Adrián Uribe comparte detalles de ‘El Club del Pie Izquierdo’

Ricardo Casares platicó en exclusiva con María León, Mónica Huarte y Adrián Uribe sobre ‘El Club del Pie Izquierdo’. Adrián Uribe destacó la importancia de no estancarse en papeles, María León elogió al elenco que la acompañó en su debut en cine y Mónica Huarte compartió las experiencias que ha vivido con sus seguidores.