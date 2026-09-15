"¡Yo no caí en las drogas!”, Eduardo Yáñez revela desgarradores recuerdos de su infancia

Eduardo Yáñez recordó algunos momentos de su infancia y reveló cómo, desde muy pequeño, estuvo expuesto al consumo de sustancias psicoactivas en el barrio donde creció. Además, detalló cómo en aquella etapa la presión del entorno lo llevó a estar en contacto con este tipo de sustancias. ¿Cómo logró alejarse de ese entorno y cambiar el rumbo de su vida? Esto reveló Eduardo Yáñez.