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"¡Yo no caí en las drogas!”, Eduardo Yáñez revela desgarradores recuerdos de su infancia

Eduardo Yáñez compartió cómo fue su infancia en el barrio donde creció y reveló qué fue lo que hizo para salir de ese complicado y peligroso entorno.

Eduardo Yáñez recordó algunos momentos de su infancia y reveló cómo, desde muy pequeño, estuvo expuesto al consumo de sustancias psicoactivas en el barrio donde creció. Además, detalló cómo en aquella etapa la presión del entorno lo llevó a estar en contacto con este tipo de sustancias. ¿Cómo logró alejarse de ese entorno y cambiar el rumbo de su vida? Esto reveló Eduardo Yáñez.

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