"¡Me llevé muy bien con Niurka!”, La Coreañera nomina a Mane y revela sus verdaderos motivos tras salir de La Granja VIP

La nueva alianza de Azalia, Mane, Bebeshita, ‘Mono’ y Kunno, Carlos Trejo es señalado por ‘no hacer nada’ y recibimos a ‘La Coreañera’, primera eliminada de la Segunda Temporada de La Granja VIP. ¿Por qué decidió nominar a Manelyk? ¡Ojo con lo que ‘La Coreañera’ le respondió a Rey Grupero!