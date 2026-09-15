"¡Me llevé muy bien con Niurka!”, La Coreañera nomina a Mane y revela sus verdaderos motivos tras salir de La Granja VIP
Además de compartir sus impresiones sobre su participación en La Granja VIP, La Coreañera reveló por qué nominó a Manelyk antes de salir del reality.
La nueva alianza de Azalia, Mane, Bebeshita, ‘Mono’ y Kunno, Carlos Trejo es señalado por ‘no hacer nada’ y recibimos a ‘La Coreañera’, primera eliminada de la Segunda Temporada de La Granja VIP. ¿Por qué decidió nominar a Manelyk? ¡Ojo con lo que ‘La Coreañera’ le respondió a Rey Grupero!