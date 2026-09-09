¿La Granja VIP trae torta bajo el brazo para Adal Ramones?

En exclusiva, Adal Ramones compartió el embarazoso episodio que vivió con su esposa Karla de la Mora cuando ella se negó a brindar con el conductor en plenas vacaciones. Por otro lado, el conductor de La Granja VIP aseguró que mantiene buena relación con el novio de su hija Paola, Daniel Tovar. ¡Ojo a lo que soltó de los granjeros de la Segunda Temporada!