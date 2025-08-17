inklusion logo Sitio accesible
¿Nodal, ‘Chicharito’ o Florinda Meza? ¿De quién es más sencillo limpiar su imágen? Carlos quirarte y Pedro Prieto son Los Limpiadores

¡Estrenamos sección! Carlos Quirarte y Pedro Prieto se pusieron a ‘limpiar’ la imagen de Christian Nodal, ‘Chicharito’ y Florinda Meza, en Los Limpiadores. ¿Lo consiguieron?

Venga La Alegría
TV Azteca

Venga La Alegría Fin de Semana
