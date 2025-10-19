Programa 19 de octubre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

El programa de hoy de Venga La Alegría Fin de Semana estuvo cargado de entretenimiento y momentos que no dejaron indiferente a nadie: Niurka encendió la polémica al irse a la yugular de Belinda por su conflicto con Lupillo, mientras el Chef Chino enseñó a preparar unas irresistibles migas que conquistaron a la audiencia; además, Sergio Mayer sorprendió al hablar sin filtros de sus romances tormentosos, generando expectación y comentarios en redes, todo esto combinado con risas, curiosidades y las emociones típicas de un fin de semana lleno de diversión y entretenimiento familiar.