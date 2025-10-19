Programa 19 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

En la edición de hoy de Venga La Alegría Fin de Semana, la tensión se hizo presente al hablar de la vida familiar de Alfredo Adame, quien actualmente participa en La Granja VIP, mientras en la cocina los conductores enseñaron a preparar divertidas Galletas de Monstruo para celebrar el Día de Muertos; además, la dinámica de elegir equipos dentro de la granja encendió la emoción y el debate entre la familiares y celebridades quienes no dejaron de comentar y elegir a su favorito dentro de La Granja VIP.