"¡Son unos hipócritas!”, Flor Rubio estalla al repasar La Gala de La Granja VIP

Conocimos a los nuevos Peones de La Granja VIP, Carolina Ross se convirtió en la primera eliminada y la estrategia de Sergio Mayer Mori de tambalea. ¡Ojo a la reacción de Flor Rubio!

