Azteca UNO
¿Por qué les duele ver felices a sus exparejas? Flor, Viviann y nuestras conductoras, revelaron intimidades inesperadas

Flor Rubio, Kristal Silva, Tabata Jalil y Viviann Baeza, se sinceraron y revelaron sentimientos que les ha generado ver felices a sus exparejas. ¡Ojo a lo que reveló Flor Rubio!

Venga La Alegría
TV Azteca

