“La medicina no te puede matar”, Claudio Yarto defiende la efectividad de la naltrexona ante las críticas de Imelda Tuñón

Claudio Yarto, integrante de Caló, salió en defensa del implante de naltrexona, tratamiento que fue cuestionado por Imelda Tuñón al sugerir que Julián Figueroa pudo haber muerto por someterse a él. Además, resaltó que ningún tratamiento es efectivo si no se reconocen los problemas de adicciones. Esto explicó el rapero de Caló sobre su experiencia con dicha sustancia.