Cristian Castro sacó a relucir su lado más infantil mientras presume el regalito que le dio su mami.

El cantante confirmó que le gusta tomar biberón con una polémica imagen.

Mientras su mamá, Verónica Castro, abrió su corazón para revelar que extraña a sus nietos luego de varios años de no verlos, Cristian Castro está nuevamente en medio de la polémica por sus curiosas acciones.

A través de sus redes sociales el intérprete compartió una fotografía en la que está bebiendo de un biberón mientras juega con el Play Station 5 que recién le regaló su mamá por su cumpleaños.

“Un poco más maduro cada día”, escribió en italiano el también hijo del “Loco” Valdez junto a su fotografía.

En la publicación, que tiene casi 7 mil likes hasta el momento, también cuenta con muchos comentarios de los usuarios, y mientras que hay varios seguidores que defienden el humor del “Gallito feliz” y le envían su apoyo, otros tantos quedaron extrañados con la imagen.

En el pasado, Gabriela Bo, exesposa de Cristian, ya había revelado que el intérprete disfrutaba bebiendo su leche en un biberón.

“Se los preparaba una mujer que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para niños en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón”, reveló Gabriela.

En su momento Cristian fue cuestionado por las declaraciones de Bo, y no dudó en expresar sus gustos.

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay, qué niñito’, ‘eres un bobito’”, reveló a un popular programa de entretenimiento de Estados Unidos.

Gabriela y Cristian se casaron en 2003 dos meses después de haberse conocido en Uruguay, pero el matrimonio terminó un año después.

Esta no es la primera vez que Cristian Castro deja a sus seguidores con el ojo cuadrado, solo basta recordar aquellas imágenes que se filtraron a la prensa donde se puede ver al hijo de Verónica Castro enfundado en unas medias negras de red, unos tacones de infarto y un peluche sobre la espalda.

Claro, aquella imagen puso en duda su sexualidad, sin embargo, el cantante toma con humor todas las “bromas” que le juega a su público y a juzgar por su actitud seguirá dando mucho de qué hablar.