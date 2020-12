Danna Paola se desahogó a través de un podcast donde habló de todo un poco: el trabajo, la ansiedad y hasta las relaciones tóxicas salieron a flote.

La cantante también confesó que no estaba lista para regresar a México.

Este 2020 ha sido un año muy complicado, por ello la actriz y cantante Danna Paola abrió su corazón en un podcast y reveló que esta pandemia también le ha traído cosas buenas.

“He liberado de mi vida cosas tóxicas de las que uno no se da cuenta. Ha sido muy sanador, pero al mismo tiempo con muchísima ansiedad; es algo que sufro desde hace algún tiempo... trato de llevar esas cosas a darle su tiempo, su momento y decir ‘Está bien estar mal’.

“No sólo tiene que ver con una pareja, hasta puedes tener relaciones tóxicas contigo mismo y eso es algo que habla del amor propio y lo aprendí muchísimo este año. El love yourself, darte la oportunidad de analizarte y amarte como eres porque al final esto es un vínculo y lo que importa es lo que está adentro”, reveló la exÉlite.

“La posibilidad que hemos tenido de amarnos y darnos cuenta de que sólo estás tú y nadie más que tú; mientras no nos amemos a nosotros mismos no podemos amar a nadie más y fue de las cosas que yo aprendió: el liberarme, dejarle de tener miedo a las personas que llegan a mi vida, el darme la oportunidad de tener este radar de saber cuando una persona es tóxica y justo cuando ya estas dentro ese núcleo medio tóxico la alerta está ahí y lo arreglas”, señaló.

La intérprete habló del duro proceso que fue regresar a México luego de pasar un largo tiempo en España en las grabaciones de la serie de Netflix.

“Volver a México fue una de las cosas que más me shokeó emocionalmente. Yo no quería volver a México, estaba viviendo en España, y el tener que volver y de repente cae la pandemia, cancelar la gira, fue de sí o sí tienes que aprender a vivir contigo misma y estar en tu casa, ver cómo funciona ser una persona completamente normal y decir ‘ahora qué hago’, porque el trabajo siempre estaba de por medio”, señaló.

“Soy una persona que se adapta y sabe adaptarse. Soy hiperactiva en algunas cosas, a veces siento que me aburro muy rápido, entonces cada tres meses tengo que estar haciendo algo distinto porque ya me sentí en la misma, entonces tiene mucho que ver con analizarme todos los días y darme cuenta de la persona que soy. He crecido muchísimo a nivel personal”, agregó.

Pero parece que no todo ha sido malo para Danna, pues hace unas semanas se reveló que podría estar saliendo con un exconcursante de La Voz llamado Álex Hoyer.

La cuenta de Instagram @dannapaola_alexhoyer ha publicado numerosas pistas que podrían indicarnos que los intérpretes tienen un romance desde hace tres meses.

Coincidencias en ropa, lugares y hasta reuniones de amigos son las señales que podrían indicar que el corazón de la cantante de “Oye Pablo” está ocupado.

Las fotografías señalan que Danna ha utilizado la ropa de Alex, e incluso postean mensajes similares en redes sociales, pero la imagen que ha impactado a sus fans es la de un video en la que aparecen juntos en un restaurante.

Una popular revista entrevistó a una amiga de la exÉlite y ésta reveló: “Se llama Alex Hoyer, es un cantante del género urbano, de Los Ángeles, California, pero que vive en Monterrey. El chavo, aunque no cuenta con el mismo nivel de popularidad que Danna, sí tiene muchos fans, y le va muy bien.”