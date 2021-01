EN FOTOS: Después de que Tini Stoessel y Sebastián Yatra terminaron ¡no volvieron a cruzar una palabra!

La argentina reveló que su relación terminó sin una plática posterior.

La relación entre los cantantes Tini Stoessel y Sebastián Yatra fue una de las más sonadas del 2019, aunque todo terminó en mayo del 2020, y fueron ellos mismos quienes dieron a conocer la noticia.

Pero aún 8 meses después de haber terminado su romance, la actriz argentina rompió el silencio para hablar de Yatra: “No volvimos a hablar ni a tener contacto”, reveló la exVioletta a un importante medio mexicano.

“Espero que esté bien y siendo muy feliz. No tuvimos la oportunidad de hablar en persona, pero los recuerdos lindos seguirán estando. Formó parte de mi vida y de un montón de cosas muy hermosas”, agregó la intérprete.

Encontró tiempo para ella

Tini también habló de cómo ha aprovechado estos tiempos para conocerse mejor a sí misma, crecer y cómo todos estos conocimientos se ven reflejados en su nuevo disco.

“Me encontré conmigo misma desde otro aspecto. Antes las cosas me pasaban y no tenía tiempo de procesarlas porque ya estaba en otra cosa, en otro show, en otro país (…) Me podían pasar cosas tristes y no tenía tiempo de procesarlo, pero ahora que no se pudo viajar, que no hubo shows ni nada, me encontré conmigo misma enfrentando un montón de cosas.

“Estoy entendiendo de qué va la vida, cómo, cuál es el camino, equivocándome, descubriendo, arriesgándome, teniendo miedos, siendo segura e insegura al mismo tiempo… Todavía me falta crecer y aprender un montón de cosas, pero mi nuevo álbum es amor, crecimiento y fuerza…”, dijo la actriz.

Su exromance forma parte de sus recuerdos

En el pasado el cantante colombiano también se había referido a su relación con Tini y señaló el cariño que siempre existirá entre ellos.

“Obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, siempre nos vamos a tener un gran cariño… Yo lo que siempre digo, el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso para mí, esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida, para mí siempre seguirá siendo un milagro muy bonito, positivo, algo con lo que he crecido y ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad…”, dijo el intérprete en entrevista en julio pasado.

La polémica por Danna Paola

Luego de su rompimiento, muchos rumores y polémicas comenzaron a girar en torno a que todo habría terminado por una supuesta tercera en discordia. De acuerdo con los fans, todo apuntaba a que se trataba de la cantante mexicana Danna Paola, quien en reiteradas ocasiones negó dichas acusaciones y señaló que se trataba solo de una amistad y compañerismo debido al tema que lazó en conjunto de Yatra.