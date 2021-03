Entérate en fotos: Rossana Nájera recuerda con mucho cariño a uno de sus ex amores, pero sin intención de reconciliación.

FOTOS: Yuya es una de las favorita en redes no sólo por su contenido, sino por su gran carisma. ¡Conoce más de ella!

La estrella de la pantalla chica Rossana Nájera se encuentra disfrutando de su soltería después de haber vivido por varios años un intenso romance con un reconocido fotógrafo. Si bien la también presentadora de televisión reconoce que la pandemia ayudó a que su relación sentimental terminara, no culpa del todo a la situación sanitaria por la que atraviesa el mundo, al contrario, sabe que parte de aquella ruptura se debió en gran parte a problemas que no pudieron superar como pareja.

En entrevista con Venga la Alegría la actriz negó que el no tener hijos haya sido un problema entre ellos como se ha dicho en diversos medios de comunicación: “No tuvo nada qué ver, esa fue una decisión que tomamos juntos. Él sabía que había muchas opciones para ser padres y decidimos que no”.

Sobre si desea volverse a enamorar Rossana dijo que no le ha cerrado las puertas al amor, al contrario, está en espera de que llegue a su vida ese Príncipe Azul.

“A mí me gusta el amor y el apapacho. No este momento, porque hay procesos y estoy disfrutándome… soy una persona que no deja de creer en el amor, creo que es lo más hermoso”, contó.

También señaló que siempre se ha dedicado a disfrutar el día a día, razón por la que sus rupturas nunca la han llevado a deprimirse de más.

Sobre las mujeres que han destapado los abusos que han sufrido en el noviazgo, Nájera dijo que nunca ha sufrido abuso por parte de sus exparejas e incluso recordó lo bien que la trató Cuauhtémoc Blanco, quien se dice tiene un carácter un poco difícil.

“Ese señor es un bombón, nunca ni siquiera me levantó la voz, sé que su carita de enojado no le ayuda, pero nunca me faltó”, contó.

Sobre si ha sido el mejor novio que ha tenido se limitó a decir que todas sus exparejas han sido buenas, pero él en especial tiene un lugar muy especial en su corazón: “Lo quiero muchísimo, él lo sabe…” Eso sí, no le hubiera gustado ser Primera Dama de ningún estado: “No me gusta la política…”.

Ahora que Rossana contó que está abierta al amor, así como al trabajo, espera que cualquiera de las dos opciones llegue pronto a su vida.

