FOTOS | Sebastián Yatra, además de ser muy talentoso, es un rompecorazones, y sus casi 24 millones de seguidores en Instagram son prueba de ello.

Conoce a las mujeres que han “caído redonditas” al galán colombiano, te vas a sorprender.

Tini Stoessel: Uno de los romances más sonados del 2019 fue justamente el protagonizado por el colombiano y la también cantante argentina Tini Stoessel, aunque, después de casi un año de novios, anunciaron su truene el 16 de mayo de este 2020.

“Hola. Queríamos contarles que decidimos termina la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, rezaba el comunicado oficial que ambos compartieron en sus redes sociales.

Tini y Yatra revelaron que debido a la pandemia no habían podido verse, y fue “durísimo”, según palabras del propio intérprete.

Aunque el romance entre Tini y Yatra se gritó por todo lo alto, Sebastián ha pasado por rumores de romance con algunas de las chicas más bellas y populares del momento, como:

Celeste Bright: Es una modelo estadounidense de 26 años que apareció en el video del colombiano “Por perro” en 2018 y levantó sospechas debido a una fotografía que el artista compartió en su cuenta de Instagram y que aún conserva.

Esta relación fugaz tampoco fue confirmada por Yatra, sin embargo, diversos medios aseguran que sí tuvieron un romance.

Lele Pons: La influencer venezolana fue ligada a Yatra debido a un video en el que ambos aparecen bailando a punto de besarse, esto publicitando el tema “A donde van”.

Lele aclaró que todo era un malentendido y sólo es parte de la promoción del último lanzamiento del cantante.

“¡No, para nada! Él me dijo que quería hacer un video porque lanzó una canción nueva y yo simplemente lo ayudé. Él quiso hacer eso y yo no tuve problema, a mí me encanta su música y somos muy buenos amigos. Ese beso nunca se dio si se fijan bien. Yo a él lo quiero mucho y me llevo muy bien con él, es un chico muy lindo”, dijo Lele a “Ventaneando”.

Danna Paola: Luego de dos meses de la separación entre Sebastián y Tini el nombre de Danna Paola comenzó a sonar entre los fans que pusieron atención a todos los mensajes que Danna y Yatra intercambiaron en redes sociales.

El tema incluso llegó a ser TT cuando la mexicana escribió en Twitter “Me puse a bailar sola en la cocina…”, a lo que Yatra respondió “No bailes sola”, y Danna respondió con “Yo nunca bailo sola”. Aunque el asunto levantó gran polémica, se trataba solo de publicidad a su tema “No bailes sola” en el que hicieron dueto.

Tras las especulaciones de que Danna fue la tercera en discordia en la relación entre Tini y Sebastián, la actriz de Élite dijo haberse molestado, pues dejo en claro varias veces que lo suyo era solo una amistad y trabajo.

Sebastián Yatra se encuentra en la promoción del tema “A dónde van” y como parte de esto, muchas famosas muy guapas se han sumado al reto bailando la canción en sus redes sociales.