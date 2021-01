La famosa Marcela de “Yo soy Betty, la fea” provocó un gran susto a sus seguidores tras publicar un video sobre su salud.

Natalia Ramírez habló del problema de salud que enfrentó.

Seguramente recuerdas a “Marce” de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, dicho personaje fue interpretado la actriz Natalia Ramírez, quien hace unos días reveló que detectó algo anormal en su seno.

La noticia fue dada a conocer por la misma intérprete a través de un video en sus redes sociales, donde además invitó a sus seguidores a hacerse autoexploraciones para evitar problemas de salud.

Natalia, de 53 años de edad, también dio a conocer que ya se encuentra mejor.

“Me hice una ecografía de seno, que fue lo que me mandó mi mastóloga y me encontraron una ‘pepita’, entonces me hicieron una biopsia, que era el siguiente paso”, dijo la intérprete.

Aunque pasó un gran susto por los peligros del cáncer de mama, aclaró que el resultado fue benigno y agregó un mensaje de concientización sobre los riesgos de este terrible mal que acaba con muchísimas vidas cada año.

“Gracias a Dios el resultado fue benigno y no tuve mayores consecuencias, pero mi mensaje es porque sigo insistiendo en que el autoexamen, la mamografía, la ecografía, todo lo que las mujeres tenemos que hacer para evitar el cáncer de mama es indispensable”, señaló la actriz.

Natalia mostró en su video la parte de su seno en la que se realizó la biopsia en la que se pueden ver los moretones tras el procedimiento.

“Esto no es ajeno a ninguna de nosotras, ni de nosotros porque los hombres también pueden llegar a tener cáncer de mama. Por favor cuidémonos”, finalizó la actriz.