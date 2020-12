Anitta confesó que fue abusada en su adolescencia. En FOTOS te contamos los detalles de sus fuertes declaraciones.

En su serie-documental, Anitta confesó que abusaron sexualmente de ella a los 14 años.

Todos vemos a los artistas felices, plenos, llenos de éxito, fama y dinero y pensamos que lo tienen todo, ¡pero no sabemos al llegar a su casa y estar solos, todo lo que sufren! O lo que tuvieron que vivir para llegar hasta donde están, este es el caso de la cantante de música urbana, Anitta. ¡Hace unos días confesó que fue abusada sexualmente cuando era adolescente!

En una serie documental de la cantante, llamado “Anitta: Made In Honório”, confesó uno de los duros episodios de su vida que muy pocos sabían, sufrió una violación cuando tenía solo 14 añitos. ¡Qué fuerte y lamentable! “Nunca expuse esto en público. Siempre tuve relaciones medio abusivas. Cuando tenía 14 años conocí a una persona de la que tenía miedo porque era medio autoritaria conmigo, me hablaba de forma autoritaria. Yo era diferente cuando era adolescente. No era como soy actualmente... Él estaba muy nervioso un día y con mucho estrés. Yo estaba con mucho miedo de la relación con él y terminé preguntando si quería que fuéramos a un lugar solos. Inmediatamente su estrés pasó y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Pero hoy no estoy segura si le dije que sí porque tenía mucho miedo de él”, dijo Anitta llorando, pues en ese momento le dijo que parara, pues no estaba segura, y él no lo hizo.

La cantante continuó relatando: "Él no me escuchó, no dijo nada, solo siguió haciendo lo que quería hacer. Cuando terminó, se levantó y se fue a beber una cerveza y yo me quedé mirando la cama llena de sangre... Siempre tuve miedo de lo que las personas dirían: cómo pudo haber sido víctima si hoy es tan sexual, tan abierta, y hace tanta cosa. No lo sé. Lo que sé es que yo tomé eso que viví y lo convertí en algo que me sirvió para superarme y salir mejor”.

Anitta dice que tuvo miedo de decirlo, pues pensaba que nadie le creería y aceptó tambien que la “Anitta” actual, es como un personaje de fortaleza femenina, justo como consecuencia de lo que vivió. Ese personaje que ahora tiene, es de voluntad y necesidad de ser una mujer fuerte a la que nadie más puede herir y a la que nadie más puede hacer llorar. ¡Wow! Sin duda la cantante brasileña vivió cosas muy fuertes, pero también aprendió mucho y la ayudó a empoderar a más y más mujeres en la actualidad. ¡Todo nuestro respeto y admiración para Anitta!