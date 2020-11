Crea fama y échate a dormir: Lupita Jones se arrepintió de sus declaraciones, pero sus ex reinas siguen hablando de su mala actitud.

La ex Miss Universo no ha podido tapar el sol con un dedo y poco a poco le salen más trapitos sucios al sol.

Luego de que Sofía Aragón acusara a la Miss Universo 1991, Lupita Jones, de violencia, se desató una ola de denuncias por parte de otras reinas de belleza.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Sofía aseguró que no sólo fue violentada, sino que también pasó dificultades económicas en su paso por el certamen de belleza.

“La violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, señaló.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos”, reveló Sofía.

Aragón también contó que pese a sufrir endometriosis, la organización y Lupita Jones no la apoyaron, pues cuando ella necesitaba ir al doctor, Jones le decía “Sorry, no hay”.

Ante las declaraciones de Sofía Aragón, Lupita Jones, quien también es fundadora de la organización Mexicana Universal, utilizó sus redes sociales para defenderse de la polémica y aseguró que ayudó a Aragón a superar sus traumas y vencer la depresión.

“Yo sé de dónde viene Sofía Aragón, yo sé quién es Sofía Aragón. Sofía llegaba desgarrándose las venas, arrastrándose sin bañarse en depresión total, por todo lo que decían de ella en las redes sociales. Esa chava vivía en depresión total todo el tiempo vendiéndose como una madura cuando no es así. Desde el primer día que llegó a mi oficina la leí perfecto. Una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a venir a decir lo que quieres escuchar, o lo que ella cree que quieres escuchar. Nadie la soportaba de verdad”, dijo Lupita.

“Puedo contar la parte de todas las demás porque yo sé de dónde vienen todas y de qué pie cojean, desde la drogadicta, la alcohólica (…) Es mejor para ellas que yo no hable, y no lo hago porque no las quiero perjudicar, porque no es mi papel, porque yo sí empodero. Jamás buscaré cómo perjudicar a nadie, soy una mujer que construye, no destruye”, agregó la Miss Universo 91.

Estas polémicas declaraciones levantaron la indignación en otras reinas, razón por la que Lupita Jones ya eliminó ese video de sus redes sociales.

Cambió el chip

Tras lo sucedido, Jones dio un nuevo discurso en redes sociales en el que se disculpó por lo sucedido.

En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas, me mostré como una persona agresiva, violenta, sin compasión y carente de sonoridad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas. Lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca, ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella. Ninguna mujer merece se le trate así", dijo Jones.

Las reinas hablaron

Pero Sofía no es la única que se ha sincerado sobre lo ocurrido en dichos certámenes, la ganadora de Nuestra Belleza México 2017, Denisse Franco, también usó sus redes sociales para hablar del tema.

“Breve comentario: No son horas de dar declaraciones, pero quiero decirles que en todo momento estuve tranquila porque sé que yo di lo que tenía que dar durante mi reinado, aunque se me acusara de indisciplinada con falta de compromiso (incluso por parte de la organización). A pesar de (ello), agradezco infinitamente a la organización por haberme brindado la oportunidad de representar a mi país, fue una etapa muy importante, de mucho crecimiento y siempre voy a estar agradecida.

En cuanto a lo que menciona Sofía en su live, yo también les puedo decir que las cosas no son tan fáciles como las hacen ver y sólo las que vivimos la experiencia sabemos lo que hay detrás, no soy quién para juzgar ni estoy acusando a nadie, pero las cosas pudieran ser diferentes y obtuviéramos (sic) mejores resultados si hubiera una mejor comunicación entre cada integrante de la organización y se trabajara como un equipo dejando de lado el ego con el único objetivo de obtener esa corona, les aseguro que si las cosas fueran así ya tuviéramos (sic) otra corona para nuestro país”, señaló la sinaloense.

Denisse ya había hablado sobre su inconformidad desde 2017, pero en ese momento no fue tomada en cuenta, sin embargo, muchos usuarios y exreinas de belleza señalaron que Lupita Jones entorpece el camino de sus aprendices rumbo a la corona.

Cynthia de la Vega, quien fue Nuestra Belleza Miss Mundo México 2010, fue la primera en levantar la voz sobre su inconformidad al trabajar junto a Lupita Jones, hace años reveló que fue amenazada por Jones para bajar cerca de ocho kilos en un mes, sin ayuda de un nutriólogo. Luego de no lograrlo, le fue quitada su corona y fue acusada de indisciplinada.

Luego de 10 años, Cyhtia reiteró sus señalamientos y reveló cómo fue presionada: “Si es necesario hacemos un fotomontaje (sobre conductas inapropiadas), porque a mí me respalda una empresa que es un monstruo, ya ustedes sabrán cómo lo quieren manejar”.

“Me metió el pie, yo estaba en primer lugar de las encuestas. México había ganado justo Miss Universo y sonaba mucho que yo sería primera Miss Mundo mexicana y yo siento que le dio miedo. A de haber dicho ‘en la torre y en donde sí sea la primera Miss Mundo va a ser como yo. Sería la primera Miss Mundo y yo la primera Miss Universo’. Y ahí hay una lucha de ego y poder”, declaró De la Vega a un programa de Entretenimiento.

“No le guardo resentimientos, ni esto es un mensaje de odio. Pero yo creo que 30 años ya fueron suficientes y si quiere seguir que haga un examen de conciencia”, agregó.

En ese momento Cynthia tenía 19 años y tuvo que renunciar luego de haber firmado un acuerdo que la obligaba a bajar de peso sin ayuda de un experto.

Ora reina que se sumó fue la ganadora de Nuestra Belleza México 2013, Josselyn Garciglia, quien retomó las palabras del video de Lupita Jones para exponer su verdad.

“Hay muchas situaciones, trato como de no recordarlas mucho, sí perdí a mi abuelita en ese tiempo, fue un proceso que viví durante ese tiempo y que me hubiera gustado (que hubieran tenido) un poquito más de sensibilidad y empatía, pero eso es algo que no podemos pedir de las personas”, reveló Josselyn a Venga la Alegría. Agregó que hay un acuerdo legal que le impide hablar sobre estos temas.

Paola Torres, Miss Earth México 2019, también utilizó sus redes sociales para manifestarse, y fue muy contundente con su mensaje contra Lupita: “Lo que vimos y escuchamos ayer en el live de Lupita Jones me parece sumamente triste, indignante, incómodo y vergonzoso, que siendo la primera mujer mexicana que cambió la historia y que nos representó como país en un concurso de belleza internacional, sea la misma que hoy nos ataca de una manera tan arrogante y tan poco ética.

“La depresión es una situación de la que nadie se debe burlar, ya que es un problema de salud al igual que cualquier otro. El alcoholismo y la drogadicción son problemas que como sociedad debemos de buscar, tratar y resolver, no de estigmatizar. A ninguna mujer o persona, se le debe avergonzar por su cuerpo, o por su vida sexual, ni siquiera se debería de apelar a esos comentarios misóginos de la vida personal”, añadió.

Pero esto no fue todo, Paola retomó las palabras de la Miss Universo 1991 para apoyar a sus compañeras: “Y sí Lupita, todas somos humanamente imperfectas, y claro que tenemos un pie del que cojeamos, tenemos traumas, tenemos inseguridades, y así como son (una) área de oportunidad para trabajar, también son parte de nuestra historia, de lo que somos, y no, no Lupita, no construiste ni empoderaste a nadie, al contrario, intimidaste y amenazaste a las participantes sin que lo notaran”.

Nebai Torres, quien estuvo en el Top 15 en Miss Internacional 2018, compartió el video de Sofía Aragón a través de su cuenta de Instagram. Ella, al igual que Sofía, no le entregó la corona a su sucesora porque Lupita Jones le dijo que la organización no tenía fondos.

De manera más discreta la Miss Universo 2010, Ximena Navarrete también se manifestó tras los dichos de Jones:

“’Empoderar a las mujeres’ no se trata de hacernos más fuertes. Yo no creo mucho en este término: ‘empoderar mujeres’ porque las mujeres ya nacimos fuertes. Me gusta mucho más pensar que nosotras podemos usar esa fuerza para impactar positivamente en este mundo. Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres. Una situación temporal que estés pasando en tu vida, no te define como ser humano”.