Cristian Castro está pensando muy seriamente en sacar una línea de biberones para adultos, ¡negociazo!

El cantante siempre le ha visto el lado bueno a su polémica vida.

Hace unos días Cristian Castro causó polémica en redes sociales luego de publicar una fotografía en la que está bebiendo de un biberón mientras juega con el Play Station 5 que recién le regaló su mamá por su cumpleaños.

“Un poco más maduro cada día”, escribió en italiano el también hijo del “Loco” Valdez junto a su fotografía.

Luego de muchos mensajes de los usuarios, algunos apoyando el humor del cantante y otros preguntándose si lo que estaba haciendo el intérprete era en serio, Cristian rompió el silencio y dijo que tiene planeado lanzar una línea de biberones para adultos.

Tras revelar su presunto plan, el cantante de “Azul” también señaló que nunca creció y se quedó en su etapa de secundaria.

“Aparte estoy queriendo hacer una como marca de memas [biberones] como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga esa idea y está bastante buena”, dijo Cristian en entrevista en la radio.

“Lo de la mema [biberón] me encanta porque, o sea, les hace mucho problema lo de la mema a mucha gente, pero la verdad es que es comodísimo para cuando juegas la Play [Station], o estás en la cama o estás en un sillón, en lugar de tener el vaso que se te va a caer”, agregó el cantante.

Cristian también apuntó que no le molestan las burlas a su persona, simplemente las ignora, y

“La gente siempre se me burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria… y me siento contento así, no quiero madurar tanto, ni me hace falta, me aburre un poco lo de adulto, o sea, me acuerdo del Nintendo, me acuerdo del PlayStation, me acuerdo del Atari, me acuerdo de todo eso y me gusta, me encanta, no puedo dejarlo solamente porque estoy rasguñando los 35 años”, señaló.

En el pasado, Gabriela Bo, exesposa de Cristian, ya había revelado que el intérprete disfrutaba bebiendo su leche en un biberón. “Se los preparaba una mujer que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para niños en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón”, reveló Gabriela.

En su momento Cristian fue cuestionado por las declaraciones de Bo, y no dudó en expresar sus gustos.

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay, que niñito’, ‘eres un bobito’”, reveló a un popular programa de entretenimiento.