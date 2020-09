Dale un repaso a todas las polémicas en las que ha estado metida la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía.

A su corta edad la joven ha enfrentado verdaderas batallas campales, no te las pierdas.

Frida Sofía ha vivido en medio de la polémica desde pequeña, al ser hija de la cantante Alejandra Guzmán su vida ha estado bajo el ojo público y no siempre para bien.

Uno de los escándalos más recientes es el que enfrenta por presuntamente haber agredido físicamente a una examiga, quien señaló que no sólo fue golpeada, también recibió arañazos y un ataque con un vidrio, según reveló un medio estadounidense.

Al parecer el problema fue en junio de 2019 cuando, según Andrea Wilson, la agredida, Frida la amenazó para que no se fuera temprano como lo había hecho antes. Después de la cena la hija de “La Guzmán” la atacó con rasguños y después con un ataque que la marcó de por vida cuando Frida le hirió el rostro con un vidrio. Tras este incidente Andrea Wilson levantó una demanda contra Frida por violencia.

Pero esta no es la pelea más grande que ha tenido Frida Sofía, sin duda es la que enfrenta con su mamá desde hace mucho tiempo.

Frida Sofía ha dicho que utiliza las redes sociales como una forma de terapia para desahogarse de todos los traumas de su infancia, y vaya que lo ha hecho, ha despotricado contra toda su familia, amigos, otras famosas y exnovios.

Uno de los escándalos más grandes que la hija de la reina del rock mexicano enfrentó es el que tuvo con su expareja Christian Estrada, quien aseguró que Frida tuvo un aborto y que consumía muchos medicamentos. Tiempo después la joven confirmó este hecho, y también aseguró que la falta de apoyo de su mamá en ese momento tan difícil las distanció aún más. “Cuando le dije a mi mamá que había abortado le pedí que se dejara de juntar con Cristian. Me dijo: ‘Bueno, ¿no hubieras tenido al bebé, ¿o sí?’, por las medicinas que tomo sería un embarazo de alto riesgo (…) Me tomé la pastilla, pero todavía me duele mucho. Jamás pensé que mi mamá me traicionaría así, y pues no se lo perdono, aunque diga que sí, todavía no se lo perdono. Qué horror”, reveló a un reconocido programa de televisión.

Recordemos que Alejandra Guzmán fue relacionada sentimentalmente con Christian, el exnovio de Frida Sofía, hecho que también dificultó las cosas entre madre e hija.

“La Guzmán” acusó a Frida de haberla golpeado, hecho que la joven desmintió a través de sus redes sociales y acusó a su mamá de maltrato físico y psicológico, incluso dijo que tenía pruebas y testigos de las agresiones. En otra ocasión fue agredir físicamente a su padre, Pablo Moctezuma, pero la esposa de Moctezuma, Beatriz Pasquel, salió en defensa de Frida a desmentir esos dichos.

También fue en 2019 cuando Frida ofreció una entrevista con un famoso youtuber la cual utilizó para hablar mal de toda su familia y algunos periodistas de espectáculos.

Otro pleito muy sonado fue el que tuvo con la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, su exesposo Lorenzo Méndez y su hermano menor, Johnny.

Una estrella más en la lista de desencuentros de Frida Sofía es la actriz Itatí Cantoral, quien utilizó las redes sociales para opinar sobre el pleito entre Alejandra Guzmán y su hija, lo cual desató la furia de esta última.

Sus pleitos con la dinastía Pinal no fueron los únicos, también se enfrentó a su abuelo, Enrique Guzmán, quien ha dicho que no quiere saber nada de su nieta. El pleito creció cuando Carmen Salinas le ofreció apoyo a Frida Sofía, hecho que Enrique no tomó nada bien.

Regresando con la dinastía Pinal, existe un pleito entre Frida y la hija de Stephanie Salas, Michelle Salas, con quien la han comparado más de una vez. Michelle no ha dado réplica de los señalamientos de su prima, quien la ha llamado “podrida” y la ha retado a una prueba de inteligencia.

Volviendo a los pleitos con su mamá, Alejandra Guzmán, Frida aseguró que Christian no era el primer novio que su mamá “le robaba”, aunque la rockera negó todo y dijo que su hija sufre de un trastorno límite de personalidad.

Frida Sofía ha arremetido contra su abuela, Silvia Pinal, su abuelo, Enrique Guzmán, su mamá, sus exs, sus amigos, presuntamente contra su papá y la esposa de éste, su prima y hasta con su tía, Sylvia Pasquel, cuando la actriz le dijo que los trapos sucios se lavan en casa le recordó el escándalo provocado por su relación con el ex de su mamá, Silvia Pinal.

Los problemas de Frida la han llevado a la cárcel, se reveló que en mayo de 2018 fue arrestada por rasguñar y golpea a una persona a quien culpa de haberla grabado sin ropa. Debido a esto, Alejandra aseguró que no es la primera vez que su hija tiene problemas con la justicia de EE.UU. (además de sus problemas migratorios) y con el alcohol.

Los problemas de vienen de muchos años atrás

Alejandra Guzmán se embarazó a la temprana edad de 22 años en medio de fama y escenarios, y fiel a su imagen rebelde llamó la atención con un desnudo durante su embarazo. Presentó a Frida Sofía en televisión cuando la pequeña tenía apenas tres semanas de edad y fue apadrinada por la diva María Felix (hace poco Frida aseguró que se cambiaría el apellido por Félix).

A los 12 años Frida fue secuestrada y no habló por dos semanas luego de ver cómo uno de los escoltas fue asesinado en una balacera delante de sus ojos; debido a esto debían bañarla con hielo cuando entraba en shock. Tras esto fue enviada a un internado en Connecticut, EE.UU., donde sufrió bullying, pero dijo sentirse cómoda porque: “Por primera vez tuve la oportunidad de convivir con las personas que comían conmigo”.

Se dijo que intentó suicidarse a los 14 años luego de que su mejor amiga muriera quemada viva y tuviera que tomar antidepresivos.

A los 16 años tuvo que ser hospitalizada por intoxicación alcohólica derivada de una combinación de alcohol y pastillas cuando estaba en Nueva York.

En 2008, también en Nueva York, desató un escándalo luego de que la prensa publicara imágenes de Frida besando a una amiga en la boca.

En 2010 se habló de otro intento de suicidio por parte de la joven cuando tenía 18 años y vivía en Miami testigos aseguran que intentó lanzarse del piso 17 de un edificio. En el mismo año y la misma ciudad fue arrestada luego de atropellar a un peatón y darse a la fuga.

Para 2012 su nombre fue relacionado con otro problema de sus padres, esta vez por parte de su padre, Pablo Moctezuma, luego de que este fuera demandado por fraude y arrestado mientras Frida y su mamá paseaban por Europa.

Frida Sofía, al igual que Alejandra Guzmán cuando era joven, posó para la revista del conejito en 2015. Esta publicación solo se sumó a la serie de fotografías provocativas de Frida.

Fue en 2015 cuando Frida, con apenas 23 años de edad, se casó con el empresario Luis Escamilla, quien tenía 25 años de edad en ese momento. Tras caso dos años de matrimonio la pareja hizo oficial su divorcio. Se sabe que su papá no estuvo de acuerdo con la relación y gran parte de la familia se enteró de su compromiso por la prensa.

No todo son escándalos

Frida estudió dos carreras: Mercadotecnia de la Moda y Anatomía y Nutrición.

Tiene dos empresas Frida G. Corp y Frida Fitness.

Se lanzó como cantante y debutó en la ceremonia del Balón de Oro 2019 con su tema “Ándale”.