Eiza González confesó que se tatuó estando pasada de copas y ahora se arrepiente mucho. En FOTOS sus declaraciones.

Eiza González eliminó uno de los tatuajes que se hijo mientras estaba borracha.

Los que tienen tatuajes, saben que en su mayoría, tienen un significado, se lo hacen por algún momento especial en su vida, por algo que los marcó y se lo plasman en la piel para nunca olvidarlo, para siempre tenerlo presente. Pero a veces no es así y uno suele cometer errores de los cuales se arrepiente, ¡este es el caso de Eiza González!

Eiza González se borra un tatuaje que se hizo mientras estaba tomada.

Algunos de los tatuajes que tiene la bella Eiza, no son un recordatorio de un momento importante para ella, motivo por el que ha decidido removerlos definitivamente. ¿Les ha pasado?

El tatuaje más reciente que la actriz decidió eliminar de su cuerpo es uno que se hizo hace muchos años en el pie izquierdo, dejó de gustarle y nunca estuvo segura de su elección. Así que a través de sus historias de Instagram compartió videos en los que mostró el proceso al que se sometió para eliminar el tatuaje, además reveló la razón por la que se lo quitaba...

“Como dijo Phil Collins: Think Twice (Piensa dos veces)”, escribió Eiza en sus historias. Continuó entrando en más detalles y reveló que se lo tatuó cuando era más joven, y recomendó a sus seguidores pensárselo dos veces antes de tomar una decisión de la que se pudieran arrepentir en el futuro. ¿A qué se refería? “De preferencia, no tomen ni se hagan un tatuaje (al mismo tiempo) si son jóvenes”, dijo Eiza. ¡Se hizo ese tatuaje en una noche de copas y diversión! ¡No se hagan, segurito les ha pasado también!

Eiza González se ha quitado más de un tatuaje.

No es la primera vez que la actriz y cantante decide eliminarse o cambiar el diseño de alguno de sus tatuajes, pues en 2019 se quitó uno de ellos porque se lo hizo hace años cuando estaba enamorada y se inspiró en una gran estrella de Hollywood, de quien tomó el ejemplo. Así lo dijo en aquella ocasión: “Creía que sería como el tatuaje que Angelina Jolie se hizo cuando estaba con Billy Bob Thornton y que no me importaría seguir teniéndolo, aunque rompiéramos. Pero bueno, no fue así. Ya me cansé de él”. ¿Será que se hace un tatuaje junto con su actual novio Dusty Lachowicz?

Así que chicos, ya saben, ¡sigan el consejo de Eiza y siempre piensen dos veces antes de hacer lo que sea que vayan a hacer! Se pueden arrepentir en un futuro.

