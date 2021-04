El polémico pedido de Ninel Conde a su íntimo amigo y diseñador para que deje de hablar de su vida.

El llamado “Bombón Asesino” desea que su vida ‘privada’ no salga a flote, razón por la que ha pedido a sus amigos no opinar nada sobre ella a la prensa.

Tras haberse casado con Larry Ramos, Ninel Conde no ha parado de estar en polémicas, pues su esposo tiene múltiples acusaciones de fraudes millonarios, que le ha ocasionado muchos problemas a la artista tanto en su vida personal como con los medios de comunicación.

Debido a la situación, Ninel Conde ha decidido ya no hablar de su vida privada, así como también le ha pedido a su gente cercana que ya no hablen de ella, como el caso de Gustavo Matta, su diseñador de cabecera a quien le ha prohibido dar detalles de ella.

“Ya Ninel Conde me prohibió que hablara de ella. Ya no me deja a hablar de ella, ya no voy a ser su vocero”, indicó el diseñador en entrevista con un medio nacional.

LEE: Ninel Conde responde a quienes están preocupados por la relación que vive con Larry Ramos.

Matta aseguró que la también cantante se lo pidió amablemente y que eso no había afectado su relación.

Haciendo caso omiso del pedido de Ninel Conde, negó que las cuentas bancarias de famosa hayan sido bloqueadas e indicó que ella no está padeciendo por los rumores acerca de su esposo: “Está feliz de la vida, está empacando, ya se va a mudar pronto. Está enamoradísima, pero no va a haber tal boda”.

Cabe señalar que Alejandra Guzmán es una de las personas que ha acusado a Larry Ramos, a quien acusa de un fraude de casi 4 millones de dólares. También los ex representantes de la Guzmán Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal han acusado al empresario.

TE RECOMENDAMOS: Recién casado, ojeroso y con problemas: el nuevo golpe de la justicia a Larry Ramos, esposo de Ninel Conde.

El caso parece complicarse para Ramos, pues recientemente filtraron audios en donde presuntamente admite haber defraudado a varios de sus clientes e incluso confesó haberle ocultado toda la información sobre los delitos que había cometido.

Por su parte, Giovanni Medina, ex pareja de Ninel, ha externado su preocupación por su hijo: “La mamá de mi hijo está casada con ese tipo tan peligroso, tan delincuente y tan capaz de todo, y ellos están pidiendo la custodia de mi hijo”, dijo en una entrevista con el programa online.

Ninel no ha dejado de apoyar a su esposo y en sus redes sociales demuestra que vive despreocupada, feliz y enamorada.

IMPERDIBLE: Caso Ninel Conde: moretones, insinuaciones de cirugías estéticas y un marido que a diario le salen trapitos sucios al sol.