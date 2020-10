EN FOTOS | Danna Paola habla de su supuesta rivalidad con Tini Stoessel y da su opinión sobre la argentina.

La cantante mexicana está dispuesta a colaborar con la ex de Yatra.

Danna Paola le puso fin a los rumores sobre su supuesta rivalidad con la artista argentina Tini Stoessel.

Uno de los romances más sonados del 2019 fue el protagonizado por el colombiano Sebastián Yatra y Tini Stoessel, pero la historia de amor terminó luego de casi un año de relación.

Yatra y Tini anunciaron su separación el 16 de mayo de este 2020. Tras dos meses de la separación entre el nombre de Danna Paola comenzó a sonar entre los fans que pusieron atención a todos los mensajes que Danna y Yatra intercambiaron en redes sociales.

Algunos fans señalaban a la mexicana como la tercera en discordia en la relación de Yatra y Tini, rumor que Danna desmintió en varias ocasiones, sin embargo, los seguidores continuaron comparando la música y los looks de la actriz de Élite y de la exVioletta.

Recientemente Danna Paola dio una entrevista a un medio argentino en la que se refirió a su supuesta rivalidad con Tini y envió un fuerte mensaje a quienes siguen haciendo comparaciones.

“La música no debe tener género, no hay competencia, no debe haber rivalidad entre nadie”, señaló la estrella.

La intérprete de “Oye Pablo” también fue cuestionada sobre su opinión sobre la argentina, a lo que respondió: “(Tini) se me hace alguien súper talentosa, siempre lo dije”.

También habló de una posible colaboración con ella, asunto que ha sido abordado en varias ocasiones por sus seguidores que piden un tema en conjunto.

“Me encantaría, ¿por qué no? Una de las cosas que más disfruto de estar dentro de la industria de la música es ver a todas estas mujeres maravillosas posicionándose en los charts, que es muy complicado”, puntualizó.

“Hoy en día hay muchísimos hombres liderando y millones de colaboraciones con siete, ocho chicos en una canción, ¿por qué no hacerlo entre chicas?”, añadió Danna Paola.

Hace unas semanas Stoessel causó revuelo por el tuit “Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele”, en referencia a su nueva canción, pero la polémica se encendió porque sus seguidores lo interpretaron como un mensaje a Danna.

Danna Paola interpreta una canción llamada “Mala Fama”, la cual dice “Que si me fui con Maluma, no, dicen que Yatra y Ozuna, no…”, tema que provocó controversia.

Al encenderse las alarmas de los seguidores Tini escribió en Twitter “#Duele está escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla”, aclarando que el tema nació antes del escándalo entre su ex y la mexicana. “No es que me hagas falta, es que a ti te falta. Mis besitos te hacen falta”, dice la nueva canción de la exVioletta.