EN FOTOS | Frida Sofía le mandó un duro mensaje a Ninel Conde: “Ni te conozco, ni me interesa tu vida”.

La hija de Alejandra Guzmán enfrenta una nueva polémica, ahora con la llamada “Bombón Asesino”.

Frida Sofía ha vuelto a aparecer en los principales medios del entretenimiento por el pleito que enfrenta con Ninel Conde. Resulta que hace un par de días la llamada “Bombón Asesino” reveló a un medio de EE.UU. que la hija de Alejandra Guzmán se había aliado a su ex, Giovanni Medina, para afectar su relación de pareja que mantiene con el empresario Larry Ramos.

“Todo esto es un complot de mi ex Giovanni Medina y Frida Sofía para tratar de ensuciar mi relación”, así lo dijo Ninel Conde.

Ninel incluso reveló a un medio de circulación nacional no conocer a Frida, pero sí conoce sus alcances mediáticos: “Yo a la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida la he visto nunca, pero si alguien que habla mal de su mamá qué puede esperar uno”.

Las declaraciones de Ninel Conde llegaron a los oídos de Frida Sofía quien sin pensarlo dos veces le respondió a través de una historia de Instagram.

“”Ay Ninelita... ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera, pero ya que dices que “qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá”, yo te respondo “pues qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por la custodia de su hijo…”, así respondió Frida a Ninel.

Hasta el momento Ninel no ha respondido a Frida Sofía y tampoco se espera que lo haga, lo que sí ha hecho es publicar un par de frases de Ghandi.

En la vida encontrarás personas que aparentan saberlo todo, pero que en realidad, se engañan con su altivez, orgullo y falsa humildad. Aunque tengas que enfrentarte con personas frustradas, mantén siempre tu frente en alto”, ha publicado Ninel al pie de una imagen donde se le puede ver al lado de Larry.

La frase la completó con la siguiente dedicatoria: “Te amo locamente. Gracias por todo tu apoyo y paciencia. Eres maravilloso, un regalo de Dios”.

¿Qué tiene que ver Frida Sofía, Ninel Conde y Larry Ramos?

Resulta que Frida Sofía y Larry Ramos tuvieron un tórrido romance hace algunos años, incluso se dice que el empresario se acercó a Frida para llegar a Alejandra Guzmán y poder hacer un par de negocios.

De hecho, Ramos y Guzmán se conocieron, pero la relación no acabó bien pues la rockera demandó al ex de su hija por incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento ilícito.

Hasta el momento se desconoce a qué se dedica Larry Ramos, solo se sabe que es empresario y que sus negocios tienen que ver con un tema piramidal.