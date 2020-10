EN FOTOS | La ex de Maluma, Natalia Barulich, explota al ser cuestionada sobre su ex y el futbolista Neymar.

A la modelo no le gustó nada que se le preguntara sobre su vida personal y reaccionó de muy mala manera.

La modelo estadounidense Natalia Barulich estalló durante una entrevista en un reconocido programa radiofónico al ser cuestionada sobre Maluma y Neymar, hecho que la llevó a dar por terminada la conversación.

“Pensé que esto era una entrevista musical y realmente estoy tratando de promover mi canción, no mi vida personal. Esa era la impresión que tenía”, dijo la bailarina molesta, ya que enlazó al programa mexicano para hablar de su nuevo sencillo “Selva”.

El entrevistador Javier Poza explicó el percance y explicó por qué decidió hacer esta pregunta: “Aunque a ella no le gusta que la relacionen con Maluma o con Neymar, es un hecho que aunque es una modelo reconocida, una mujer guapa y talentosa, se ha dado a conocer de manera general por este asunto de Hawái y Maluma, y luego Neymar e Ibiza”.

Poza agregó que la maniquí de 28 años de edad se molestó muchísimo con la pregunta, sobre todo por lo que se ha dicho sobre la canción de Maluma “Hawái”.

“Es algo que ellos hicieron públicos, Neymar, Maluma, ella misma y ahora lo está aprovechando, dice que no, pero lo aprovecha para presentar su música, que más allá de que puede ser buena o no sin ese empujón promocional simplemente ni siquiera la entrevista se hubiese concretado, pero ya sabe cómo son este tipo de personalidades”, puntualizó Poza.

Natalia y el cantante colombiano Maluma tuvieron una relación de más de dos años luego de conocerse en la grabación del video de “Felices los cuatro”, dieron por terminado su romance en octubre del 2019.

Los rumores aseguran que el futbolista brasileño Neymar aprovechó un viaje de Natalia a Europa para contactarla. La modelo incluso fue vista en un partido de Neymar.

Este 2020 Maluma lanzó su tema “Hawái” el cual habla de una expareja tóxica la cual ya está con alguien más, tema que ha dado pie a que se reaviven los rumores y se diga que el tema está dedicado a Natalia.

“Puede que no te haga falta na’, aparentemente na’ / Hawái de vacaciones, mis felicitaciones / Muy lindo en Instagram lo que posteas / Pa’ que yo vea como te va de bien, pero te haces mal / Porque el amor no se compra na’ / Miéntele a todos tus seguidore’ / Dile que los tiempo’ de ahora son mejore’ / No creo que cuando te llame me ignores / Si después de mí ya no habrán más amores”, dice la canción de Maluma.

Tras la victoria del PSG (equipo para el que juega Neymar) frente al RB Leipzing el brasileño apareció en un video cantando con sus compañeros la canción “Hawái”, lo que los seguidores tomaron como una burla para el colombiano.

Luego de que este video corriera por todo Internet, Maluma cerró su cuenta de Instagram, hecho que los internautas tomaron como un método para evitar la ola de comentarios.