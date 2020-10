EN FOTOS | Por primera vez Evaluna Montaner reveló por qué no puede convertirse en madre.

La hija de Ricardo Montaner se sinceró sobre la maternidad.

El cantante venezolano José Luis Rodríguez ha realizado una serie de entrevistas “El Puma Live”, entre ellas una a Evaluna Montaner, con quien habló de algunos secretos familiares e intercambió bromas.

Entre las confesiones de la hija de Ricardo Montaner reveló que su madre es quien manda en la familia y quien los mantiene apegados a “lo importante”.

Evaluna también aseguró que ella es la consentida y la favorita de la casa al ser la más joven.

El momento más divertido de la entrevista llegó cuando José Luis Rodríguez se colocó un bigote falso en alusión al del famoso esposo de Evaluna, Camilo, y se llamó a sí mismo “Pumamilo”.

Camilo apareció de pronto en la transmisión y reaccionó a la imitación “Ey, que bien te queda ese bigote”, dijo el intérprete colombiano.

“El Puma” también apuntó que no quisiera morirse sin ver un hijo de la mediática pareja y ser “el abuelo” a lo que Evaluna respondió “tiene que suceder pronto”.

La actriz y cantante reveló la razón por la que aún no puede ser mamá: “Por ahora estoy bajo contrato, entonces no se puede”.

A lo que Rodríguez le preguntó cuánto tiempo le va llevaría dicho contrato: “Ahora voy a grabar 6 meses, pero si deciden hacer más temporadas tendremos que esperar”.

Evaluna protagoniza la telenovela juvenil musical “Club 57”. La venezolana y Camilo se casaron en febrero de este 2020 luego de años de noviazgo ante 350 invitados en Miami.

Hace unos días la pareja dio la sorpresa a través de una transmisión en vivo desde su nuevo hogar de que volverían a casarse ante “los ojos de la ley”.

“Resulta que el otro día nos dimos cuenta de que no estábamos casados ante la ley, ¿cómo la ven? Solamente ante los ojos de Dios, que es lo que importa. No sabíamos que no estábamos casados ante los ojos de la ley…”, reveló el cantante colombiano tras su concierto en línea para celebrar sus nominaciones al Latin Grammy.

Agregó que fue un evento privado al que solo asistieron personas cercanas a ellos. En el festejo se quitaron los anillos de matrimonio y se los volvieron a poner como un acto simbólico para su unión por la ley.

“Ahora sí eres mi esposa ante los ojos de la ley, ahora sí podemos tener hijos…”, agregó Camilo.

Debido a compromisos laborales la pareja debió separarse por primera vez en meses, ambos documentaron su tristeza por este hecho en sus redes.