ENTÉRATE EN FOTOS: Aseguran que Ninel Conde ha puesto a la venta una casa, joyas e incluso bolsas para pagar las deudas de su novio.

La llamada “Bombón Asesino” reaccionó muy a su estilo a los rumores que circulan a su alrededor.

Hace un par de días corrió como pólvora que Ninel Conde había puesto a la venta una de sus propiedades con una finalidad: ayudar a pagar las deudas de su novio Larry Ramos.

Según publicó una revista de circulación nacional, la llamada “Bombón Asesino” puso a la venta una propiedad de 43 millones de pesos y para que saliera más rápido la ha bajado a 39 millones de pesos.

Un amigo cercano a la cantante, quien guardó su identidad, reveló a la misma publicación que la venta de su casa no es porque ella esté en crisis económica, sino que está previendo no quedarse sin dinero en los próximos meses.

Sin embargo, un fuerte rumor asegura que la también actriz no solo ha puesto a la venta su casa, sino objetos personales como joyas y bolsos exclusivos con la finalidad de ayudar a pagar a su novio unas deudas millonarias que tiene de tiempo atrás.

Ninel Conde no ha salido a desmentir los rumores, lo cierto es que se ha dejado ver en el Medio Oriente nada más y nada menos que al lado de su novio, el empresario Larry Ramos, con lo que deja en claro que problemas de dinero no tiene, al menos no ella…

Y para seguir callando bocas la cantante y actriz publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se le ve tomada de la mano de Larry y portando lujosos relojes con el siguiente mensaje: “for sale (en venta)”.

Por el momento Ninel se encuentra disfrutando de unas vacaciones a vísperas de cumplir 44 años. Se espera que a su regreso a México aclare los rumores que circulan a su alrededor, sobre todo alrededor del hombre que la trae de un ala.