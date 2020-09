ENTÉRATE EN FOTOS | Cristian Castro reveló el mejor consejo que le dio su padre: “Hazte el loco”.

A casi un mes del fallecimiento de Don Manuel “El Loco Valdés”, su hijo Cristian desempolvó los mejores recuerdos a su lado.

El pasado 28 de agosto Cristian Castro perdió a su padre, el primer actor de Don Manuel “El Loco Valdés”, después de una lucha incansable contra el cáncer.

Si bien el cantante se manifestó, a través de las redes sociales sobre el deceso de su padre, por primera vez abrió su corazón a un medio de circulación nacional y habló de lo que significó para él ser hijo de este gran actor, además de los consejos que le dio y el momento en que lo conoció.

Para nadie es un secreto que Cristian y Don Manuel estuvieron distanciados por muchos años, sin embargo, cuando el intérprete de “Azul” cumplió la mayoría de edad tomó la decisión de conocerlo. A decir de Castro, el miedo se apoderó de él en aquel momento, sin embargo, enfrentó el momento con sabiduría.

“Cuando fui más joven, pues también le tenía cierto miedo, la verdad tuve miedo, pues de que no estuvo ahí, no sabía si me quería, si no me quería mucho, si realmente quiso que viniera a este mundo. Sé que tenía ganas de ser mi papá, y yo muy refugiado en mi mamá (su abuela Socorro) Castro y mi mamá Vero. Así crecí yo, un poco refugiado en ellas”, contó.

Como en toda relación de padre e hijo hubo muchos consejos, pero fue uno el que se le quedó grabado a Castro: "(Siempre es mejor) hacerse el loco, pues era más fácil que hacerse el serio”.

Y como bien mencionó en aquel video que subió a sus redes, Cristian está orgulloso de haber sido hijo de “El Loco Valdés”.

“Si no fuera porque es el ‘Loco’ Valdés yo no estaría acá, (él) no hubiese tenido doce hijos y no hubiese sido el duodécimo. Le agradezco su locura, su desestrés de tener hijos. Sí, es una inconsciencia tener tantos, pero si no hubiese sido por esa inconsciencia les digo que yo no estaría acá”, contó.