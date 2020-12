Entérate en fotos cuáles fueron los mayores escándalos de Ninel Conde este año que está por terminar.

La “Bombón Asesino” dio mucho de qué hablar este 2020.

Ninel Conde sin duda fue una de las figuras más polémicas de este año que está por terminar, al menos una vez cada mes su nombre apareció en las noticias de entretenimiento para revelar que el “Bombón Asesino” se encontraba en el ojo del huracán una vez más.

La intérprete tiene antecedentes en la polémica y en hacer estallar las alarmas con sus escándalos que, casi siempre, tienen que ver con cuestiones de amor, desamor y sus “malas” elecciones en cuanto a hombres.

El “Bombón Asesino” cerrará este difícil 2020 envuelta en más de un problema, y esta vez hasta la justicia está involucrada. Ya veremos lo que nos tiene preparado la actriz y cantante para el próximo año.

Este es un recuento (rápido) de los escándalos que rodearon a Ninel Conde en 2020

Una de las cosas que más llamaron la atención sobre Ninel este año fue su actual esposo: Larry Ramos.

Larry es un empresario colombiano que es perseguido por la justicia estadounidense acusado de más de un delito por presunta estafa.

Ninel se comprometió con Larry durante un viaje a Turquía para celebrar su cumpleaños (29 de septiembre). Tras

destaparse el romance de Ninel con el empresario también se supo que Ramos mantuvo un amorío con Frida Sofía en el pasado, este hecho desató un pleito en redes sociales entre ambas mujeres.

“Yo a la señorita Frida Sofía ni la conozco, en mi vida la he visto nunca, pero si alguien que habla mal de su mamá qué puede esperar uno”, dijo Ninel.

Como todos sabemos, la hija de Alejandra Guzmán no se iba a quedar callada y le respondió con todo a Ninel: “Ay Ninelita... ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron si conocía Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex y no quiero ser grosera, pero ya que dices que ‘qué se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá’ yo te respondo ‘pues qué se puede esperar de una mujer en plena guerra por la custodia de su hijo mal nutrido, prioratiza (sic) andar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo’ Y no de cualquiera.... creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra, bendiciones”, escribió Frida.

Entre las demandas que enfrenta Larry Ramos hay una de Alejandra Guzmán y sus exmanagers, Guillermo Carbajal y Cynthia Velarde, por incumplimiento de contrato.

Las otras demandas muy similares en Estados Unidos y fueron hechas por René Alexander Celis Conde y por una compañía denominada Mateo Investments LLC, por las que Ramos es investigado por presuntos esquemas piramidales de inversión.

El 28 de octubre Ninel y Larry tuvieron una boda simbólica la cual tuvo que ser cambiada de locación luego de que se le prohibiera realizarla en el Museo Casa de la Bola, hecho que la actriz denunció e incluso amenazó con demandar, aunque no procedió con su amenaza.

Luego de su ceremonia, Ninel y Larry anunciaron su boda, la cual se iba a transmitir vía streaming y posteriormente la cantante daría un concierto, todo esto sería pago por evento, pero al parecer las cosas no salieron muy bien para la parejita, pues la boda se había acordado para un fin de semana y tuvo que ser aplazado una semana.

Los días pasaron y, de acuerdo con los rumores, los boletos no se vendieron nada bien, ni siquiera la mitad de lo que se tenía planeado, y la boda ya no se transmitió por pago por evento, pero al final fue una televisora quien tomó la exclusiva… sin tanto éxito.

Pero Larry Ramos no es el único hombre que genera polémica en la vida de Ninel, pues mantiene un pleito legal con su exnovio y padre de su hijo menor, Giovanni Medina.

El “Bombón Asesino” mantiene un pleito legal con su expareja Giovanni Medina, con quien tiene un hijo llamado Emmanuel. Conde ha acusado en varias ocasiones a Giovanni (quien es menor que ella) de no dejarla convivir con su hijo, incluso solicitó ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ninel y Medina se acusaron mutuamente de violencia. La batalla legal por su hijo continúa desde hace varios meses sin que haya tregua por ninguna de las partes afectadas.

Hace unas semanas Ninel apareció con presuntas lesiones en la cara y Giovanni fue señalado como probable culpable, a lo que éste último respondió con contundentes negativas.

Medina habló con un medio de espectáculos de cómo obtuvo la custodia del pequeño Emmanuel, a pesar de que las autoridades siempre dan preferencia a la madre en este tipo de casos.

“Presenté una demanda de custodia en la que presenté más de 40 elementos de porque debería estar conmigo y la contraparte no puso uno solo, es por esto que la autoridad ha decidido que mi hijo esté conmigo”, reveló.

“Por sus actividades sociales y laborales no está en condiciones de poner la atención necesaria para sacar a nuestro hijo, así como ha dictado una restricción para el esposo de Ninel en la que no puede estar a menos de 500 metros de mi hijo”, añadió Medina.

Mencionó que dicha restricción es debido a que a la actual pareja de Ninel, el empresario colombiano Larry Ramos, es acusado de varios delitos.

La custodia de su hijo Emmanuel, sus múltiples demandas contra Giovanni Medina y su boda con un presunto delincuente estafador no son los únicos escándalos que Ninel ha pasado este año.

Su apariencia física y sus múltiples cirugías plásticas la han puesto bajo el escrutinio público, pues sus seguidores aseguran que ya se pasó de la raya con sus arreglitos estéticos y ya no se parece a ella misma. Incluso la han comparado con Liz Vega, quien también ha sido criticada por sus cirugías.

¿Qué traerá el 2021 para Ninel? ¿Ganará la custodia de su hijo? ¿Ganará alguna demanda ante Medina? ¿Su “flamante” esposo irá a prisión? Solo el tiempo lo dirá.