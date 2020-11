Entérate en FOTOS | El día que Maradona hizo un desaire a Luis Miguel y lo dejó “embarcado” con una cuenta de 6 mil dólares.

Tras la muerte del “Peluso” la historia del desaire a Luismi volvió a ver la luz.

El día de ayer, 25 de noviembre, el mundo reaccionó ante la noticia del lamentable fallecimiento del futbolista argentino Diego Armando Maradona, quien sufrió un paro cardiaco a los 60 años de edad.

A Maradona no se le recuerda sólo por su trayectoria deportiva, “El 10” fue una importante figura internacional que dejó anécdotas en casi todos los rubros. Una de ellas es la que tuvo con el famoso cantante Luis Miguel, antes de coronarse como el rey en la Copa del Mundo en México 1986.

Maradona fue invitado por Luis Miguel a disfrutar uno de sus conciertos en Pachuca, Hidalgo, oferta que el futbolista aceptó al instante, según contó su exmanager, Guillermo Coppola, en una entrevista para un importante medio argentino.

“Fuimos a Pachuca por un campeonato de futbol rápido. Allí se enteran que Diego está jugando este campeonato y nos llega de parte del manager de Luis Miguel una invitación para ir a una cena de gala al Distrito Federal -ahora CDMX- para que (viera) al cantante. Vamos por supuesto, ¿cómo no? Quiero mesa principal, aunque éramos cuatro, la mesa iba a ser para 10 porque le pedí (que hubiera en) la mesa señoritas para estar acompañados... Se encargaron de todo”, recordó Coppola.

Agregó que llegaron tarde a la cita, por lo que perdieron la mesa principal que se había acordado, pero estuvieron cerca del escenario, hecho que molestó a Diego y que lo impulsó a querer retirarse del lugar, pero su exmanager lo convenció de quedarse y fue ahí donde pidieron bocadillos y 13 botellas de champaña que compartieron con otras mesas.

“Diego es muy impuntual y cuando llegamos el show había empezado, iría por la cuarta o quinta canción. La mesa principal, producto de que se televisaba, ya estaba ocupada, y a nosotros nos pusieron en una mesa linda pero en tercer lugar, no la principal que estaba como nos habían prometido. ¡Era para tirarse de cabeza! Diego empezó: ‘¿Cómo no estamos ahí?, ¿mirá dónde nos puso? ¡Vamos!’. Pero no podemos irnos si llegamos tarde nosotros, le digo. Entonces, empieza: ‘¿Qué tomamos?’ Cristal, uno y otro y otro. Éramos cuatro y no podíamos tomar tanto champagne, entonces Diego empezó a servir en las mesas vecinas. A todo esto, Luis Miguel cantando y Diego parado sirviendo el cristal que le iba a hacer pagar más tarde a Luis Miguel. Ya iban ocho botellas, que deben valer ocho lucas cada una o diez, le digo. ‘Sí sí, la vamos a pagar’, me dice”, recordó Guillermo.

Cuando terminó el show de Luis Miguel, el hijo del representante del “Sol” fue con Guillermo y Diego para invitarlos a los camerinos, pero Maradona no aceptó la oferta ya que no le dieron la mesa que habían acordado. Abandonaron el lugar y le dejaron una cuenta de 6 mil dólares a un joven Luismi que rondaba por los 17 años de edad en ese momento.

“Termina todo y llega la cuenta. ‘Ninguna cuenta, somos invitados de Luis Miguel’. Cuando salimos viene el hijo del manager de Luis Miguel y nos dice que lo quiere saludar. Y Diego a los gritos, ‘nooo ningún saludo. Vamos, nos había prometido la principal y nos mandó a la tercera mesa y encima nos trajo la cuenta’. Nos vamos sin pagar y sin saludar. Después con el tiempo recompusimos relaciones... Diego es así, va al frente pero después se acomodan las cosas”, finalizó Coppola.

Tras la muerte de Diego Armando Maradona la anécdota del desaire que hizo a Luis Miguel recobró vida en las redes sociales debido al personaje que fue en vida el llamado “Pelusa”.