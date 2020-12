Entérate en fotos: Rebecca de Alba siempre supo de la homosexualidad de Ricky Martin, ¡pero nunca le importó!

La presentadora de televisión confesó que le hubiera gustado llegar con el cantante al altar.

La relación que mantuvieron Rebecca de Alba y Ricky Martin siempre ha dado mucho de qué hablar, sobre todo, porque el cantante se declaró homosexual años más tarde de su ruptura.

En una reciente entrevista en un canal de YouTube, la presentadora de televisión fue cuestionada sobre la relación que mantuvo con uno de los galanes más asediados del mundo, el puertorriqueño Ricky Martin.

Rebecca De Alba sabe de antemano que su relación causa mucha intriga tanto a los medios de comunicación como a sus seguidores y también a los de él, pero lejos de incomodarle, se siente cómoda de hablar de su pasado romántico con el boricua.

La también modelo contó que su relación de pareja inició después de haber sido por mucho tiempo amigos: “Nos enamoramos siendo amigos. Fuimos amigos mucho tiempo. Nos encontramos en la vida y fue como clic, ‘¿Ay cómo estás? ¿Qué tal?’ Te quedas platicando, quedas para otro día y de repente ya haces todo juntos. Era una cosa tan bonita. Éramos muy amigos y de ahí nos enamoramos y punto. Se dio solito. Siempre andábamos juntos. Entonces, todo el mundo respetaba mucho la pareja porque éramos, reservados. Basta de ponerle etiquetas a las relaciones. Si tú estás con alguien es porque quieres”.

Asimismo, reveló que siempre estuvo muy atenta a las necesidades de su pareja, desde convertirse en su aval, hasta prepararle sándwiches para que se llevara al trabajo, atenciones que hacía con mucho amor porque su relación era, en aquel momento, muy estable.

Rebecca también recordó que para cuando le llegó la gran fama a Ricky pensó que su relación terminaría en cualquier momento, pero no fue así, al contrario, supieron surfear muy bien las idas y venidas del cantante por cuestiones de trabajo.

“Ricky fue cero inseguro. Cuando simplemente te entiendes muy bien en todo no tienes que hacer ningún esfuerzo para estar feliz con tu pareja. No tienes que estarte cuestionando cosas, ni tampoco checándolo, vigilando qué hace y más siendo él la persona que es y que en ese momento era”, contó.

Sobre la homosexualidad de Ricky, la presentadora fue muy clara al decir que sabía de sus preferencias, pero las etiquetas no eran lo importante: “Un día platicamos. Entonces, cuando él salió y dijo (que era homosexual) para mí no fue ninguna sorpresa. Yo ya lo sabía. Y a veces pienso, ¿Y qué importa si lo sabía o no lo sabía? ¿Y qué importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual, pero que es fiel y te respeta? ¿Y qué importa si una persona es gay, si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué te aporta, qué te da, el valor de su vida?”.

También recuerda, con mucha gracia, el sinfín de rumores que le inventaron tras el destape de la sexualidad de su expareja: “Me tacharon de tapadera, de homosexual…”.

Como en todo cuento de hadas, Ricky fue para Rebecca de Alba el hombre con el que se sentía protegida, seguro de sí mismo, con el que nunca se sintió protegida, buen hombre, amoroso, detallista, con el que incluso hubiera llegado al altar, pero no pudo ser…