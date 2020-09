ENTÉRATE EN FOTOS | ¿Tini Stoessel le mandó una indirecta a Danna Paola por los rumores de su relación con Yatra?

Las redes enloquecieron después del contundente mensaje que lanzó la argentina.

La cantante argentina Tini Stoessel causó revuelo por el tuit “Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele”, en referencia a su nueva canción, pero la polémica se encendió porque sus seguidores lo interpretaron como un mensaje a Danna Paola, a quien los fans relacionaron sentimentalmente con el ex de Tini, Sebastián Yatra.

Danna Paola interpreta una canción llamada “Mala Fama”, la cual dice “Que si me fui con Maluma, no, dicen que Yatra y Ozuna, no…”, tema que provocó controversia.

Al encenderse las alarmas de los seguidores Tini escribió en Twitter “#Duele está escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla”, aclarando que el tema nació antes del escándalo entre su ex y la mexicana. “No es que me hagas falta, es que a ti te falta. Mis besitos te hacen falta”, dice la nueva canción de la exVioletta.

Uno de los romances más sonados del 2019 fue el protagonizado por el colombiano Sebastián Yatra y Tini Stoessel, pero la historia de amor terminó luego de casi un año de relación.

Yatra y Tini anunciaron su separación el 16 de mayo de este 2020. “Hola. Queríamos contarles que decidimos termina la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”, decía el comunicado que ambos compartieron en sus redes.

Luego de dos meses de la separación entre Sebastián y Tini el nombre de Danna Paola comenzó a sonar entre los fans que pusieron atención a todos los mensajes que Danna y Yatra intercambiaron en redes sociales.

El tema incluso llegó a ser TT cuando la mexicana escribió en Twitter “Me puse a bailar sola en la cocina…”, a lo que Yatra respondió “No bailes sola”, y Danna respondió con “Yo nunca bailo sola”. Aunque el asunto creó mucha polémica, solo estaban haciendo promoción al tema que hicieron en dueto “No bailes sola”.

Tras las especulaciones de que Danna fue la tercera en discordia en la relación entre Tini y Sebastián, la actriz de Élite dijo haberse molestado, pues dejó en claro varias veces que lo suyo era solo una amistad y trabajo.

Para responder a los rumores Danna bromeó con la canción de “Mala Fama” cambiando la letra de la canción “Que si me fui con Maluma, no; que sí con Yatra… con Yatra sí me fui”, dijo en un video cuando recién comenzaban las especulaciones.