Esto te costará un boleto para ver la polémica boda de Ninel Conde y Larry Ramos, ¡como plus tendrás acceso a un concierto virtual!

La “Bombón Asesino” sacará provecho de su reciente unión con el empresario colombiano.

El pasado miércoles 28 de octubre la actriz Ninel Conde celebró un polémico enlace junto al empresario colombiano Larry Ramos, la ceremonia únicamente fue espiritual, por lo que las leyes mexicanas aún no los unen, pero el “Bombón Asesino” reveló que realizará su boda el próximo sábado 14 de noviembre de una manera muy especial.

La intérprete transmitirá su boda vía streaming el 14 de noviembre a las 21:00 horas en Miami, 18:00 horas en Los Ángeles y 20:00 horas en México.

“¡Atentos #condefans! Todo lo recaudado será donado a la institución Fortaleza I.A.P. ¡Nos vemos este sábado 14! Compra tu boleto, link en la bio”, escribió Ninel en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con su pareja.

“20% del dinero va para la fundación que apoya a mujeres abusadas y sufriendo de abuso doméstico”, se puede leer en la página oficial para comprar los boletos: bodaninelconde.com.

Fortaleza I.A.P. es una institución de asistencia privada no lucrativa que busca contribuir a la prevención de la violencia familiar y de género, según la propia descripción de su sitio.

Tras muchas especulaciones, la también actriz aclaró que los recursos serán donados y no serán destinados a su esposo, Larry, quien se encuentra en medio de varias batallas legales por fraude (principalmente). Ninel también se encuentra en medio de un torbellino legal desde hace ya tiempo con su expareja, Giovanni Medina, por la custodia de su hijo Emmanuel.

El costo del boleto es de $132 MXN y 12.25 USD, y de acuerdo con la publicación hecha por Ninel, se trata no sólo de su boda, sino también de un concierto.

Tras su enlace espiritual del 28 de octubre, Ninel reveló sentirse discriminada, ya que tuvo que cambiar el lugar de la ceremonia porque la locación original donde se realizaría le canceló.

La alcaldía de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México emitió un comunicado indicando que no estaban permitidos eventos con grandes congregaciones, por ello, el “Bombón Asesino” tuvo que cambiar el lugar de su celebración, hecho que no cayó nada en gracia a la intérprete.

Ninel le aseguró a un programa de espectáculos que sufrió discriminación por parte del Museo Casa de la Bola, lugar donde inicialmente se celebraría la ceremonia, pero que finalmente le canceló.

“De hecho hay un contrato firmado con ese museo y realmente aquí la cuestión es que, como se dieron cuenta de que era yo, el mismo día del evento dijeron ‘es que no sabíamos que era una figura pública, si no pues les hubiéramos dicho que no’, y le digo ‘óigame, me está discriminando, ¿por qué? Si cada 15 días tienen XV años y bodas aquí y las toman como si fueran comida, por qué por ser yo no se va a poder’. Así me dijeron, que por ser yo figura pública ellos se iban a meter en problemas y que ya les había hablado la delegación y que no querían problemas”, señaló la cantante.

Conde reveló que están analizando la posibilidad de demandar, ya que, aunque les devolvieron el dinero, hicieron otros gastos que no pudieron ser recuperados: “Ya se lo regresaron (el dinero) a Larry, mi manager le dice que los demande por los daños, evidentemente costó más dinero el traslado, la sacada y metida de cosas, el flete hasta casa de la…lejos, donde estuvimos. Entonces, ahorita la verdad es que estamos evaluando, pero definitivamente hay prioridades”.

La famosa de 44 años de edad también reveló que le gustaría tener hijos con Larry, aunque de momento tiene varios compromisos. “Ojalá (estuviera embarazada), Dios te oiga, sí queremos, pero que se haga la voluntad de Dios. Sí queremos, no sé qué tan pronto, qué tan lejos, pero hay ahorita compromisos que cumplir, tengo contratos por ahí cerrados así que… voy a sacar un disco, entonces, pues bueno, habrá que encontrar el tiempo, tampoco es que tenga tanto yo, pero hay que terminar los compromisos”.

Meses atrás Ninel Conde presentó a través de sus redes sociales a Larry Ramos, con quien se comprometió en Turquía.

Este sería el tercer matrimonio de el “Bombón Asesino”, el primero fue con el actor Ari Telch y después, en diciembre de 2007 contrajo matrimonio con el empresario Juan Zepeda.